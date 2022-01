Fotografo svizzero cade a Parigi, nessuno lo soccorre. Muore di ipotermia dopo nove ore

PARIGI - René Robert era un fotografo svizzero. Nei giorni scorsi è morto a 85 anni a Parigi a causa di una caduta. Ma ciò che sconcerta nella sua vicenda è che il malcapitato è rimasto a terra nove ore, incapace di alzarsi, prima che qualcuno chiamasse aiuto.

Il tutto è avvenuto in una strada trafficata, ma nessuno, nella affollata Parigi, ha pensato di dare una mano all'anziano. Quando finalmente un senzatetto ha allertato i soccorsi, Robert era in ipotermia e per lui non c'è stato niente da fare

L'amico Michel Mompontet su Twitter ha voluto rendere nota la storia, urlando come sia morto nell'indifferenza.

Aggiungendo poi una riflessione importante, che non può passare inosservata: "Prima di dare lezioni o accusare qualcuno, ho bisogno di affrontare una piccola domanda che mi mette a disagio: sono sicuro al cento per cento che mi sarei fermato se mi fossi trovato di fronte a quella scena – un uomo a terra? Non ho mai voltato le spalle a un senzatetto sdraiato su una porta?".

Spesso, fa notare una associazione che lavora coi senzatetto, quella realtà, ovvero l'indifferenza totale per chi si trova per strada, è quella quotidiana. Che è costata la vita a Robert.