Varese, lo staff di un locale notturno sa di una violenza sessuale e non denuncia

VARESE - Una violenza consumata nei bagni del locale, una denuncia non arrivata e la sospensione della licenza al locale. Ha contorni foschi la vicenda, risalente ormai a una settimana fa ma venuta alla luce solo oggi, accaduta in un locale notturno del Varesotto.

Una 19enne è stata brutalmente violentata da un 23enne. Si erano appena conosciuti, lei era con un gruppo di amiche. Dopo due chiacchiere innocenti, lui l'ha chiusa in bagno e ha abusato di lei.

Erano circa le 3 e lei ha raccontato tutto a degli agenti incontrati quella drammatica notte. Il 23enne ora è indagato.

Sotto inchiesta anche il locale, che si è visto ritirare la licenza di operare per 15 giorni. Infatti lo staff avrebbe visto tutto ma non avrebbe denunciato. Già qualche tempo fa la licenza dello stesso esercizio pubblico è stata recentemente sospesa per pregressi e gravi episodi di violenza consumatisi all’interno.