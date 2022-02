"Norman, attenzione al basello..."

BELLINZONA - “Occhio Norman, attento a non inciampare sul basello e cadere sul virus…esplosivo”. L’Ordine dei medici replica con la satira alle esternazioni di Norman Gobbi contro la cellula sanitaria ticinese.



Il Consigliere di Stato leghista, ricordiamo, aveva criticato l’operato degli esperti nel corso di un’intervista a TeleTicino: “Ricordo come prima di Natale si parlasse di come in Ticino si andasse contro un muro. Come ho detto anche davanti alla cellula sanitaria, il muro era un basello, che in ticinese significa un gradino. Lo abbiamo superato, è vero con qualche difficoltà, ma senza la drammaticità che i sanitari paventavano”.



“L’ho ricordato anche a loro - aveva aggiunto Gobbi - voi siete consulenti, non decisori o comandanti. Comandanti sono coloro che sono stati eletti nei vari consessi. Punto”.



Le parole del ministro avevano urtato la sensibilità dei sanitari, da due anni impegnati al fronte nella lotta al Covid. Franco Denti si era fatto portavoce del malessere, esternando “amarezza” per il giudizio tagliente di Gobbi, ritenuto "poco elegante e rispettoso".



E oggi l’Ordine dei Medici ha preso posizione ufficialmente affidandosi alla matita di Lulo Tognola. Una replica che chiude il caso con un sorriso.