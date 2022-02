Il vescovo Lazzeri: contro la guerra preghiere e una giornata di digiuno

LUGANO – “Il precipitare della situazione in Ucraina è per tutti noi fonte di viva preoccupazione e di dolore. Il prevalere d’interessi particolari sulla ricerca di soluzioni diplomatiche della crisi mette in pericolo una popolazione inerme, causando sofferenza e morte. Non possiamo rimanere indifferenti! Per questo, invito tutte le comunità della Diocesi a pregare intensamente per la pace, in questo momento così drammatico, dalle conseguenze imprevedibili sul piano internazionale mondiale”. È il messaggio che il vescovo di Lugano, Valerio Lazzeri, ha indirizzato ai presbiteri e ai diaconi, alle comunità religiose e monastiche della Diocesi, invitando tutta la comunità a pregare e a digiunare mercoledì 2 marzo, seguendo la via tracciata da Papa Francesco.

“A seguito dell’Appello del Santo Padre – aggiunge il vescovo - vi chiedo di offrire il digiuno e la preghiera del Mercoledì delle Ceneri per la pace in Ucraina e nel mondo. I fedeli di rito ambrosiano potranno unirsi nella preghiera e compiere un analogo gesto di offerta nel medesimo giorno. Grato per l’attenzione che vorrete dare a questo invito, vi auguro di vivere intensamente il tempo quaresimale che stiamo per inaugurare e invoco su tutti voi la forza e la consolazione del Signore”.