Altro che Felicity. La nave cargo con 4mila auto a bordo è affondata

PORTOGALLO – Felicity Ace è affondata. La nave cargo – andata a fuoco lo scorso 16 febbraio – è andata a fondo con a bordo 1’100 Porsche, 189 Bentley e un numero imprecisato di Lamborghini, Audi e Volkswagen. Un vero e proprio tesoretto che ora riposa a tremila metri sott’acqua.

La nave mercantile ha preso fuoco due settimane fa mentre viaggiava nell’arcipelago portoghese delle Azzorre. I 22 membri dell’equipaggio sono stati salvati, mentre per i numerosi veicoli non c’è stato niente da fare. Una squadra di esperti della marina portoghese ha monitorato giorno e notte la situazione ambientale. Oltre alle auto, infatti, la nave aveva a bordo 2’200 tonnellate di carburante e altrettante di petrolio. Secondo gli esperti, la situazione è stata complicata dalla presenza a bordo di vetture dotate di batterie agli ioni di litio.

In totale, le auto affondate con la nave sono poco meno di 4mila (3’965 per la precisione). Un danno stimato attorno ai 438 milioni di dollari, di cui 401 solo per le automobili.