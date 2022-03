Tredicesimo giorno di guerra. A Sumy attacco contro i civili. Zelensky: "Non finirà così". Mosca minaccia di togliere il gas all'Europa

UCRAINA – È il tredicesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Una tregua, seppur temporanea, dovrebbe essere garantita nel corso della mattinata per permettere l'evacuazione dei civili. Ma fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Le truppe russe hanno già dimostrato di saper disobbedire al 'cessate il fuoco'. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ora, avverte l'Occidente: "Questa guerra – ha detto – non finirà così. Si scatenerà la terza guerra mondiale". Zelensky ha poi parlato di Putin: "È un criminale di guerra, così come tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra".

I servizi di soccorso ucraini, intanto, continuano ad emettere bollettini di guerra tragici. A Sumy, ieri, si è verificato un attacco aereo durante il quale hanno perso la vita due bambini e sette adulti. "Gli aerei nemici hanno attaccato i civili". Da Mosca, invece, minacciano di tagliare la fornitura di gas naturale all'Europa. "In relazione alle accuse infondate ai danni della Russia per la crisi energetica in Europa e all’imposizione di un divieto al Nord Stream 2, abbiamo tutto il diritto di assumere decisioni corrispondenti e imporre un embargo al gas inviato attraverso il gasdotto Nord Stream 1", ha dichiarato il Novak, precisando che al momento la Russia "non ha assunto tale decisione".

Un fotoreporter svizzero è rimasto ferito nella regione di Mykolaiv, non lontano da Kiev. Il 58enne è stato sparato mentre viaggiava in auto da alcuni uomini delle forze russe. Ora, si trova in ospedale. Inoltre, il giornalista è stato rapinato di 3mila euro, del suo computer, dell'elmetto e di altro materiale utile a documentare il conflitto. "Volevano uccidermi", ha detto a Reporter senza frontiere.