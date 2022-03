King Kong nella vita reale. Una scimmia afferra un gabbiano e lo scuote fino ad ucciderlo

STATI UNITI – Scene assurde quelle verificatesi allo zoo di Chester (Stati Uniti), dove una scimmia – dopo essersi arrampicata su un palo – ha afferrato un gabbiano e l'ha sbattuto fino ad ucciderlo. A riprendere la scena è stata una donna che aveva portato allo zoo la figlia.

Nel filmato – immediatamente diventato virale – si vede la scimmia in piedi sul palo, sporgersi per catturare il gabbiano e sbatterlo fino alla morte contro il palo. Il momento ha ricordato alla donna l’iconica scena di King Kong in cui il primate è in cima all’Empire State Building a New York City e afferra gli aerei dal cielo per distruggerli.

La scimmia ha poi lasciato cadere il gabbiano ed è sceso a mangiarne la carcassa. "Una scena assurda", ha commentato la donna postando la scena.