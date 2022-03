Flash Credit, 25 anni e non sentirli

MENDRISIO 25 anni e non sentirli. La Flash Credit di Mendrisio compie un quarto di secolo e festeggia il compleanno con un'importante novità: il rinnovo degli uffici della sede centrale. Sempre situata in Via Motta 2 a Mendrisio, la filiale di Mendrisio si è spostata di pochi passi godendo di nuovi e più ampi spazi lavorativi e sale di consulenza.

Il tempo passa, eppure la professionalità, la passione e la qualità dei servizi offerti dalla fondatrice Antonella Wasser e il suo team sono i medesimi del marzo 1997. Flash Credit è ben rappresentata nel Sottoceneri con tre uffici: uno a Mendrisio, uno a Stabio e uno a Magliaso. A completare il team dirigenziale e operativo di Flash Credit vi è anche Elino Wasser, Executive Private Financial Advisor.

Trasparenza, correttezza, affidabilità, rispetto e competenza. Sono questi i valori su cui – mattone dopo mattone – la società esperta di intermediazione bancaria ha costruito la propria reputazione e ha saputo guadagnarsi la fiducia delle banche svizzere. Qualità – quelle appena elencate – riconosciute con stima dai clienti, in costante aumento di anno in anno.

L'importanza dell'online

Il tempo passa e cambiano anche le modalità operative. L'avanzare della tecnologia ha permesso a Flash Credit di innovarsi sul web proponendo la richiesta di credito online con possibilità di interagire via mail e/o WhatsApp al fine di snellire le pratiche burocratiche e velocizzare le procedure. Le richieste di credito online, così come quelle in presenza, vengono trattate nel modo più professionale possibile dagli esperti consulenti. Una risposta – qualunque essa sia – viene garantita in 24/48 ore dall'inoltro della domanda.

Supporto allo sport locale

Flash Credit è da anni attiva nel supporto di atleti e società sportive locali. In particolare, la promessa del Thriatlon svizzero Gillews Wasser, recentemente al via ai Mondiali U20, e il FC Riva San Vitale portano in giro per il mondo e per il Ticino il logo della concessionaria di crediti.

Il ruolo di Flash Credit

Flash Credit rappresenta dunque il partner ideale per chi vuole realizzare i propri progetti di vita. La capacità di assistere e soddisfare la clientela con una consulenza discreta, rapida ed esaustiva, ma soprattutto attenta ad individuare soluzioni di finanziamento personalizzate abbinate ai migliori tassi disponibili al momento dell'evasione della richiesta, sono il vero fiore all'occhiello di un'azienda che vanta un’esperienza ultraventennale in Ticino.