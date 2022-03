Tragedia in provincia di Varese: padre uccide i due figli e poi si toglie la vita

VARESE – Tragedia familiare a Mesenzana, in provincia di Varese, dove un uomo di 45 anni ha ucciso i figli di 13 e 7 anni nella casa di via Pezza per poi togliersi la vita. Dalle prime indagini – riporta il Corriere della Sera – emerge che l'uomo e la moglie fossero in via di separazione. È stata la donna a scoprire la tragedia, quando si è recata stamattina a casa a prendere i figli per portarli a scuola. Sui corpi dei piccoli ferite di armi da taglio.



I ragazzi frequentavano le scuole a Mesenzana, un paese di 1.523 abitanti in provincia di Varese. La maggiore frequentava la terza media, il più piccolo la seconda elementare. I Carabinieri di Luino stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti.