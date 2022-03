Dramma di Mesenzana, mamma Luana: "Lui era il loro padre e mi sono fidata"

MESENZANA – L’ospedale di Cittiglio è un continuo via e vai. Numerosi parenti di Luana affollano l’ospedale in segno di vicinanza. Lei, Luana, è la madre di Alessio (7 anni) e Giada (13), uccisi brutalmente nel sonno dal papà Andrea Rossin (leggi articoli correlati). Luana è sotto osservazione, continua ad accusare malori da giovedì mattina, quando ha fatto la scoperta dei corpi senza vita dei figli.

La donna continua a ripetere un’unica frase: “È colpa mia. Sarà sempre e soltanto colpa mia. Ma lui era loro padre, mi sono fidata”.

Non si dà pace Luana, pedinata e stalkerizzata dall’ex marito dopo la separazione decisa due settimane fa. Martedì il medico legale eseguirà le autopsie. Non ci sono particolari misteri da risolvere, se non chiarire che tipo di sostanze avesse nel corpo Rossin.