Fiduciario del Luganese sotto inchiesta

LUGANO – Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario comunicano che il 04.04.2022 si è proceduto alla chiusura di una società fiduciaria con sede nel Luganese.

In base alle risultanze e alle verifiche effettuate è infatti emerso che il titolare - un 57enne cittadino svizzero - ha continuato a svolgere l'attività in assenza delle necessarie autorizzazioni e nonostante una precedente condanna, risalente al 2019, per esercizio abusivo della professione.

Nel contesto delle verifiche e delle perquisizioni, è stata sequestrata diversa documentazione che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Galliano.