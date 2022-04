Dramma di Avegno, il figlio non è in grado di sostenere un interrogatorio

AVEGNO – La popolazione di Avegno è ancora sotto shock. Ieri, lunedì, il cadavere di una donna è stato rivenuto in un’abitazione del nucleo. Particolare la dinamica del ritrovamento da parte delle forze dell’ordine, che ripercorriamo. La polizia è stata allertata dai vicini di casa dopo che un ragazzo – il figlio della donna – stava dando in escandescenze in piazza cercando di sfondare la porta della casa dei vicini. Da lì la tragica scoperta del corpo della donna, apprezzata in paese e che nascondeva una certa fragilità familiare dietro al sempre presente sorriso sul volto.

L’ipotesi più plausibile è quella del dramma famigliare, anche se le indagini – coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis, stanno procedendo a rilento. Il motivo è da ricondurre all’alterato stato psicofisico del ragazzo, che non sarebbe in grado di rispondere a nessuna domanda degli inquirenti. Intanto, proseguono gli altri accertamenti come l’autopsia della vittima e la raccolta di prove e l’audizione dei testimoni che potrebbero aver udito qualcosa.

Gli inquirenti – nelle prime fasi – non hanno escluso l’intervento di terzi.