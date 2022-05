Colloquio Cassis-Zelensky, si parla di aiuti, ricostruzione e servizi consolari

KIEV - Il presidente ucraino ha voluto parlare con Ignazio Cassis. Diversi i temi sul tavolo, dal ruolo della Svizzera come mediatrice per continuare a garantire alcuni servizi sino agli aiuti e anche alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina.

I due si sono sentiti ieri telefonicamente, ha fatto sapere il canale Twitter di Zelensky, su sollecitazione di quest'ultimo.

Egli ha preso atto degli aiuti umanitari inviati dalla Svizzera e si è parlato del ruolo che la stessa avrà nel garantire i servizi consolari per gli ucraini in Russia.

Un altro argomento toccato è stato quello dei preparativi della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato che l'incontro telefonico c'è stato, richiesto da Zelensky, ma non aggiunge dettagli.

Cassis aveva "ricevuto" il suo omologo nel corso di una manifestazione a Berna, scatenando una serie di polemiche. Aveva poi chiarito di non aver potuto fare altrimenti, dato che, seppur il presidente ucraino fosse in videoconferenza, si trattava di una visita di Stato.