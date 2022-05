Papa Francesco: "Voglio incontrare Putin a Mosca. Ma non mi ha ancora risposto"

VATICANO – “Sono pronto ad andare a Mosca per incontrare Putin”. Lo ha detto Papa Francesco al Corriere della Sera parlando dell'attuale situazione in Ucraina. “Non ho ancora ricevuto – continua – una risposta da parte sua, ma temo che Putin non voglia fare questo incontro al momento. Ma io cosa posso fare di più? Sono un prete, faccio quello che posso. Se Putin aprisse la porta...”.

Sull'eventualità di recarsi a Kiev, Papa Francesco ha le idee chiare. “Sento che non devo andare. Prima devo andare a Mosca e incontrare Putin”. Il Pontefice spiega anche di aver parlato con il premier ungherese Victor Orban. “Mi ha detto che i russi hanno in programma di terminare la guerra il nove maggio. Spero davvero che sia così. Non ci credo molto, ma dobbiamo fare tutto il possibile per fermare la guerra”.