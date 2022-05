Decreti d'accusa alla Casa Anziani a Sementina, l'MPS: "Municipio e Gran Consiglio non possono nascondere la testa sotto la sabbia"

BELLINZONA – Il Movimento per il Socialismo prende atto "della conclusione dell’inchiesta penale contro i tre dirigenti della casa anziani di Sementina in relazione al decesso di alcune decine di residenti durante la prima fase di pandemia. Esprime in primo luogo vicinanza ai parenti delle vittime. L’emanazione dei decreti d’accusa verso i tre dirigenti a seguito della ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano per il mancato rispetto di alcune direttive, istruzioni e raccomandazioni emanate dalle autorità competenti conferma le denunce politica promossa, solo contro tutte e tutti, dal nostro Movimento nella primavera del 2020".

"Accanto alle responsabilità penali, confermate dal Ministero Pubblico, vi sono anche responsabilità politiche e morali. Da parte dei dirigenti della casa anziani di Sementina, ed in primis dal direttore amministrativo Silvano Morisoli e dalla direttrice sanitaria Elena Mosconi ma anche da parte del Municipio di Bellinzona che in questi due anni ha imperterrito difeso l’indifendibile spingendosi addirittura a garantire le spese legali ai tre dirigenti".

E ancora: "Vi è inoltre una responsabilità politica da parte dei partiti che fanno gruppo in Gran Consiglio che da ben due anni hanno bloccato in un cassetto la richiesta del MPS d’istituire una commissione parlamentare d’inchiesta. Il Movimento per il Socialismo esige ora che tale richiesta di costituzione della commissione parlamentare d’inchiesta arrivi celermente sui banchi del Gran Consiglio. Ritiene inoltre opportuno che i tre dirigenti ed il Municipio di Bellinzona tirino le debite conseguenze dell’odierna decisione del Ministero Pubblico".