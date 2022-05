"Levateje er fiasco di vin santo"... La vicenda del parroco di Vacallo finisce su Dagospia

VACALLO - La vicenda del parroco di Vacallo, fermato ubriaco sabato notte dalla polizia italiana a Ponte Chiasso mentre tentava di rientrare in Ticino, dopo aver invano di farlo dal valico secondario di Maslianico, è finita anche sul portale Dagospia.

Come spesso fa, il sito web di Roberto D'Agostino, che si destreggia tra gossip e politica, riporta un testo pubblicato da un'altra testata, nel caso specifico leggo.it, che a sua volta ha ripresto la notizia pubblicata inizialmente dal sito quicomo.it.

Ma poco importa chi sia la fonte primigenia della notizia. Dagospia non dà conto nemmeno dei contorni della notizia - il parroco era già stato protagonista in dicembre di una storia poco edificante e ora è stato sospeso dalle sue funzioni dalla Curia vescovile di Lugano -. Però il titolo è un capolavoro d'ironia, in pieno stile Dagospia: "Levateje er fiasco di vin santo".

