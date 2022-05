Tragedia nella tragedia: muore di crepacuore il marito della maestra che ha tentato di salvare i bambini di Uvalde

UVALDE - Joe Garcia, marito di una delle due maestre uccise durante la strage di martedì scorso a Uvalde, in Texas, è morto per un attacco cardiaco. Lo ha reso noto l'emittente Fox News, ricordando che si tratta del marito di Irma Garcia, che insegnava alla Robb Elementary School da 23 anni, e che ha fatto da scudo umano per tentare di salvare i bambini dalla follia omicida del 18enne Salvador Ramos, che ha ucciso 21 allievi (LEGGI QUI).

Un nipote dell'insegnante ha scritto su Twitter che Joe Garcia è “morto per il troppo dolore” in seguito all'omicidio della moglie. Anche la cugina della vittima ha confermato questa versione: “Credo davvero che Joe sia morto di crepacuore”, anche se la versione ufficiale parla di attacco cardiaco. Joe e Irma Garcia lasciano quattro figli, due maschi e due femmine, tra i 12 e i 23 anni.