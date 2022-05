Tragedia alla scuola materna: auto piomba su un gruppo di bambini. Un piccolo è morto, altri sono rimasti feriti

L’AQUILA – Tragedia oggi, mercoledì 18 maggio, in un paesino in provincia dell’Aquila, dove un’auto è piombata nel giardino di un asilo sfondando la recinzione. Il bilancio è pesantissimo: un bambino di quattro anni é morto, un altro è grave e altri tre sono rimasti feriti. L’incidente è accaduto poco prima delle 14,30 alla scuola dell’infanzia 1° maggio di Pile. La vettura ha investito un gruppo di bambini tra i 3 e i 5 anni che stavano giocando. Stando ai primi accertamenti, era parcheggiata in una strada in discesa quando all’improvviso si è messa in marcia percorrendo alcune decine di metri prima e prendendo velocità. È probabile che la conducente non abbia inserito il freno a mano, ma gli inquirenti stanno ancora verificando i dettagli dell’accaduto.

L’automobile, una Volkswagen Passat, appartiene a una mamma che stava andando a prendere il figlio proprio nell’asilo in cui è avvenuto l’incidente. Dopo alcuni minuti che era scesa dall’auto, questa si è messa in movimento finendo sul cortile. Pare che a bordo dell’auto fosse rimasto un altro figlio della donna e che sia stato lui a toccare il freno a mano.

Scene di panico, come si può immaginare, tra i genitori che attendevano l’uscita dei figli dall’asilo. Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha proclamato il lutto cittadino e ha detto di essere profondamente addolorato: “Non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno provando i genitori dei bambini feriti. Da padre e da rappresentante delle istituzioni sono sgomento. È una notizia terribile: speriamo e preghiamo che il bilancio non si aggravi”.

La priorità in questo momento — ha detto all’agenzia Ansa un’ insegnante — “è evitare che i bambini che hanno assistito alla scena restino traumatizzati, sia dall’incidente, con l’auto che ha sfondato il cancello del giardino, sia dal viavai di ambulanze e mezzi di soccorso”.