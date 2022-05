AIROLO – Sarà una domenica da bollino rosso sulle strade ticinesi. Finite le vacanze per il ponte dell’Ascensione, che hanno portato moltissimi turisti a godere delle temperature estive in Ticino, già da questa mattina è iniziato il contro-esodo per il rientro oltre Gottardo. In direzione nord, la colonna tra Faido e Airolo ha raggiunto quasi gli 11 km. Il TCS stima tempi di attesa di circa due ore.