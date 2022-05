"Chi è sano di mente vede che Putin non è malato"

MOSCA - Vladimir Putin non è malato. Parola del ministro degli esteri Serghei Lavrov che, interpellato dalla tv francese TF1, ha smentito seccamente le voci sul precario stato di salute del presidente russo.



Dall’inizio della guerra con l’Ucraina, sono quasi quotidiane le indiscrezioni su presunte patologie che affliggerebbero Putin, dal Parkinson a tumori in ogni parte del corpo. Niente di tutto ciò ha assicurato Lavrov con tono sferzante: ”Non credo che qualcuno che sia sano di mente - ha dichiarato - possa vedere in lui dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi. Potete vederlo in tv, leggere o ascoltare i suoi discorsi. Lascio coloro che diffondono simili voci risolvere la questione con la propria coscienza, nonostante le occasioni quotidiane che hanno di verificare ciò che è”.



Nell’intervista Lavrov ha anche fatto il punto sulla guerra: "La nostra priorità assoluta è la liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, che sono ormai riconosciute dalla Russia come Stati indipendenti. Il futuro dei territori dell'Ucraina dove la Russia sta conducendo la sua operazione militare speciale dovrebbe essere deciso dai loro cittadini".