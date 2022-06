Locarno respinge il treno a vapore di Luino: "Non abbiamo l'autorizzazione"

CADENAZZO – Nei giorni scorsi, il treno a vapore partito da Luino e diretto a Locarno si è fermato a Cadenazzo. Lì, a Cadenazzo, ha sostato per oltre mezz'ora in attesa di ripartire. I viaggiatori hanno aspettato inutilmente, perché la corsa del treno a vapore non è più ripartita. Il motivo? "La stazione di Locarno non ha dato l'autorizzazione ad entrare. Mi dispiace, è la prima volta che accade", ha comunicato un volontario dell'associazione Verbano Express con tono imbarazzato.

Da una prima spiegazione del macchinista della locomotiva 50-3673 – riporta Varesenews – , pare che ci fossero dei treni già in ritardo e questa circostanza non ha permesso l’arrivo del treno a vapore nella stazione di Locarno che è piccola.