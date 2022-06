Lugano blindata la prima settimana di luglio. Torna lo Swiss Harley Days prima della Conferenza sull'Ucraina

LUGANO – "We're ready!" Dopo un'assenza di cinque anni, l'evento Swiss Harley Days fa il suo ritorno a Lugano. Il week-end dall'1 al 3 luglio vedrà la più grande manifestazione motociclistica della Svizzera che si terrà ancora una volta nell'idilliaca città del sud della Svizzera, in stretta collaborazione con la città di Lugano e Lugano Region.

In occasione dell'ultima volta nel 2017, questo evento aveva attirato oltre 100.000 visitatori da tutto il mondo. Anche quest'anno, Swiss Harley Days si trasformerà in uno dei più grandi eventi di tutta l'Europa e si stimano già 100.000 fan nel Canton Ticino per il primo week-end di luglio. Grazie ad un programma estremamente ricco e alla varietà di espositori, attività e attrazioni, ci saranno tutti gli ingredienti necessari per permettere ai visitatori di trascorrere un fantastico week-end.

Al "Demo Ride Zone" saranno disponibili le ultimissime moto di Harley-Davidson per le prove di guida per tutta la durata del week-end. Un altro momento clou sarà la parata di sabato in cui migliaia di motociclisti Harley attraversano insieme questa splendida regione, accompagnati dal tifo di decine di migliaia di spettatori. All'interno di "Expo Zone" è presente una serie di espositori, ma ci sono anche numerose opportunità per fare shopping: i concessionari ufficiali Harley-Davidson della Svizzera presentano gli ultimissimi modelli e tutto il mondo Harley.

La musica dal vivo non mancherà di sicuro e saprà incontrare tutti i gusti. Sul palco principale si esibiranno, tra gli altri, Dead Beatz, Tempesta, Jimmy Cornett, Maggio Connection, Prinz Grizzley & Band e Marc Amacher & Band. I rappresentanti dei canali media e della stampa saranno accreditati in loco e avranno accesso al media lounge. Venerdì 1° luglio alle ore 18:00 in Piazza Rezzonico sono previsti un breve evento informativo e un aperitivo VIP a cui sono invitati i rappresentanti dei canali media. Il personale di Harley-Davidson è a completa disposizione per eventuali domande o curiosità sul programma speciale dedicato ai media.

Lugano blindata la prima settimana di luglio. Dopo l'evento Swiss Harley Days, il 4 e il 5 luglio 2022 Lugano ospiterà la Ukraine Recovery Conference (URC2022) in sostituzione della quinta conferenza sulla riforma ucraina (URC2022), prevista prima dell’attacco russo. La via per la ricostruzione dell’Ucraina passa attraverso un processo politico e diplomatico supportato da un ampio sostegno. La Svizzera e l’Ucraina intendono avviare questo processo a Lugano. Al centro dei dibattiti vi sarà il piano di ricostruzione e di sviluppo dell’Ucraina e i contributi apportati dai partner internazionali.