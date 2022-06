Tappatevi le orecchie! Domani in Ticino arrivano i caccia

LUGANO - La Polizia cantonale e le Forze aeree comunicano che domani, venerdì 1 luglio sarà effettuato un controllo del dispositivo in vista dell'Ukraine Recovery Conference. Per questo motivo nella fascia oraria tra le 10.00 e le 12.00 sono da prevedere emissioni di rumore e passaggi anche a bassa altitudine nella zona del Ticino centrale e in particolare nel Luganese. Questo tipo di controllo con aerei F/A-18 HORNET si inserisce nei preparativi della conferenza che si terrà a Lugano il 4 e 5 luglio. L'Esercito, per il tramite delle Forze aeree, garantirà un servizio di polizia aerea e una sorveglianza rafforzata dello spazio aereo in cooperazione con partner internazionali.