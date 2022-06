La baby sitter ha confessato: "Sì, ho gettato il bambino dalla finestra. Ma non so perché l'ho fatto"

SOLIERA – Monica Santi, la baby sitter 32enne di Carpi, ha confessato: è stata lei a gettare dalla finestra il bambino di un anno, attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto Terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Bologna. La donna ha ammesso il folle gesto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto.

"Ho avuto un malore. Non è stato un gesto deliberato. Non so perché l'ho fatto. Non riesco a dare una spiegazione. Vengo da un periodo difficile", sono state le sue parole riferite al giudice prima di essere portata nel carcere di Sant'Anna di Modena.

Il pm ha chiesto la conferma della misura cautelare in cella per tentato omicidio, la difesa della 32enne non si è opposta perché ritiene che questa misura “la possa maggiormente tutelare”. La babysitter, laureata in economia e incensurata, lavorava da gennaio con i genitori di Tommaso, che accudiva per otto ore al giorno, come confermato dalla nonna. Quest’ultima aveva anche riferito che in questi mesi la donna non aveva dato alcun segnale di squilibrio.

L'avvocato della donna ha spiegato ai giornalisti che Monica "chiede in continuazione del bambino. È seriamente preoccupata delle sue condizioni".