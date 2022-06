Vacallo, anziano aiuta ad attraversare la strada e viene investito da un 87enne

VACALLO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 12 a Vacallo è avvenuto l'investimento di un pedone. In base a una prima ricostruzione, un automobilista ticinese di 87 anni domiciliato nella regione circolava su via Guisan quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha urtato un 75enne pure ticinese domiciliato nel Luganese che si trovava al centro della carreggiata intento ad agevolare l'attraversamento al passaggio pedonale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso nonché i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 75enne ha riportato serie ferite.