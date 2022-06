Week end nero: un 66enne muore sul Pizzo di Claro

BELLINZONA - Week-end nero in Ticino. Dopo i due annegamenti avvenuti tra ieri e oggi al pozzo di Tegna e a Caslano, vittime un 14enne e un 78enne, la cronaca registra un incidente mortale in montagna. Oggi verso le 13.25 in territorio di Cresciano, fa sapere la polizia, vi è stato un infortunio in montagna con esito letale. Stando a una prima ricostruzione, un 66enne svizzero domiciliato nel canton Grigioni, stava effettuando un'escursione in zona Pizzo di Claro a un'altitudine di circa 2'400 metri. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, mentre stava scendendo è rimasto vittima di una caduta, precipitando per circa otto metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che costatare la morte dell'uomo a causa delle gravi ferite riportate.