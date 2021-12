Il Ticino si prepara alla neve. Domani allerta 3 in tutto il Cantone

BELLINZONA - Domani, giorno dell'Immacolata, arriverà con ogni probabilità la neve in Ticino. MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado 3 per tutto il Cantone a partire dalle 6 sino alle 18, con le ore più critiche tra le 9 e le 15.

Sono previsti dai 5 ai 10 centimetri sopra i 200 metri, dai 10 ai 15 centimetri sopra i 400 metri e addirittura dai 15 ai 30 sopra gli 80 metri. In Engadina saranno saranno anche 40, mentre in montagna ci saranno forte vento e accumuli molto irregolari a causa della neve ventata.

Le previsioni parlano di "al sud coperto con nevicate frequenti e nelle ore centrali della giornata a tratti anche intense. Nel corso del pomeriggio alle quote più basse e soprattutto in prossimità dei laghi neve probabilmente viepiù bagnata. In serata al sud attenuazione delle nevicate e passaggio a tempo asciutto, a ridosso della cresta alpina e in Engadina ulteriori deboli nevicate", mentre giovedì "inizialmente nuvoloso e soprattutto lungo le Alpi e in Engadina qualche fiocco di neve residuo, poi al Sud probabile passaggio almeno in parte soleggiato" e venerdì molto incerto.