Il lupo a San Bernardino. Ecco le foto sui social

SAN BERNARDINO - Due foto, scattate questa mattina nei pressi del paese, a San Bernardino. Stanno girando su Facebook e gli utenti si interrogano se si tratti di un vero lupo o di un lupo cecoslovacco, una razza domestica. A guardarlo sembra più probabile la prima ipotesi. Anche perché attualmente in Mesolcina è data per certa la presenza di almeno due branchi: uno stazionato sulla sponda sinistra della Moesa in bassa valle, l'altro nella zona del Passo del San Bernardino.

Nelle scorse settimane è stato registrato un attacco a un gregge, con nove pecore predate. Gli animali si trovavano in pascolo recintato da una rete metallica in località Ogreda, sulla sponda sinistra della valle, in una zona non molto lontana dalle abitazioni.