Bambina di undici mesi uccisa con l'acido muriatico da una maestra. "Gesto di rabbia"

LIONE – Ha origini italiane la bambina di undici mesi morta in un asilo nido a Lione. La sua – riferiscono i media francesi – è una storia atroce e ha commosso e allo stesso tempo indignato la nazione.

La piccola è stata trovata senza sensi nell’asilo in cui veniva accudita. Trasferita in ospedale, è morta appena giunta in struttura a causa dell’acido muriatico che ha ingerito. Ma non si è trattato di un incidente. No, perché a provocare la morte della bambina è stato un gesto volontario dell’educatrice 27enne che curava la bambina.

Infastidita dal pianto, la donna ha versato l’acido nella gola della piccola provocandone la morte. Per la maestra è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di Corbas. L’avvocato difensore della donna ha parlato di “un gesto di rabbia senza intenzioni omicide”.