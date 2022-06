Mauro Maggiulli è il nuovo vice comandante della Polizia Città di Lugano

LUGANO – Il Municipio di Lugano ha nominato il Iten Mauro Maggiulli nuovo vice comandante della Polizia Città di Lugano. Entrerà in funzione a partire dal 1. luglio. Il Iten Mauro Maggiulli - coniugato con Elena e padre di due figli - è il nuovo vice comandante della Polizia Città di Lugano. Nato a Zurigo nel 1976, cresciuto tra Bellinzona e Arbedo-Castione dove ha frequentato le scuole dell’obbligo, è oggi residente a Mezzovico.

Conclusa la Scuola cantonale di Polizia, nel 2001 ha intrapreso la carriera di agente presso la Polizia Città di Lugano. Dal 2006 al 2010 è stato sostituto capogruppo presso la sezione motociclisti e dal 2010 al 2014 è stato responsabile della centrale operativa e della centrale di allarme cantonale del 118. Successivamente ha ricoperto la funzione di ufficiale della Polizia del traffico e di coordinatore dell’Area operativa. Nel 2016 è stato nominato capo area della Polizia operativa, con il grado di primo tenente.

Mauro Maggiulli ha quindi acquisito in questi anni una pluriennale esperienza nella funzione di ufficiale e nell’attività di coordinamento operativo in situazioni di crisi, e possiede un'approfondita conoscenza dei processi operativi. Il Iten Maggiulli si è formato nel corso degli anni presso l’Istituto Svizzero di Polizia ed è già in possesso della formazione obbligatoria per la funzione di vice comandante; ha mostrato ottime capacità di analisi, strategiche, decisionali, organizzative, di pianificazione e controllo.

Ha acquisito inoltre un alto grado di integrazione nel Corpo e gode della stima e dell’approvazione dei subordinati, che lo riconoscono come capo e persona di riferimento. Nel corso della sua attività ha maturato una significativa conoscenza del Corpo e delle sue dinamiche, mostrando spiccate capacità relazionali con i partner istituzionali e i cittadini. Mauro Maggiulli andrà a coadiuvare con il grado di capitano il Comandante Roberto Torrente nella conduzione del Corpo e nell’organizzazione delle relative attività, sostituendo il vice comandante Franco Macchi, a cui il Municipio rinnova un sentito

ringraziamento per i suoi anni di positiva e apprezzata attività a Lugano.