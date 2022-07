Cade e sbatte contro un muro: grave un motociclista

LAMONE - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12.50 in via Cantonale a Lamone, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 48enne motociclista svizzero domiciliato nella regione, mentre stava circolando in direzione di Lugano, ha perso il controllo del mezzo per poi andare a cozzare contro un muro a destra della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia del Vedeggio nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al motociclista lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 48enne ha riportato gravi ferite. Per consentire i rilievi del caso la strada cantonale rimarrà parzialmente chiusa almeno fino alle 16.00.