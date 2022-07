Mariano Comense: fa pipì in mezzo al parcheggio: maxi multa da 5mila euro

MARIANO COMENSE – Quando scappa, scappa… Ma poi “scappa” anche la maxi multa. È accaduto domenica notte a Mariano Comense, in Brianza, dove un giovane di 29 anni è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre urinava nel parcheggio di un centro commerciale, come riporta MonzaToday.

“Il parcheggio è da tempo oggetto di controlli con specifici interventi volti a contenere il vociare dei numerosi giovani che, specie il fine settimana, si ritrovano e si trattengono nell’area fino a tarda notte, talvolta creando disturbo al sonno dei residenti" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza. Identificato e sanzionato per "atti contrari alla pubblica decenza" con una maxi multa di 5mila euro, il ragazzo avrebbe detto ai militari di essersi fermato per una sosta necessaria al rientro da una serata in discoteca.