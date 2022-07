Lastminute.com, chiesti 5 arresti e bloccati 7 milioni

LUGANO - Cinque persone sono oggetto di una richiesta di custodia cautelare da parte del Ministero Pubblico del Canton Ticino in relazione all’indagine nei confronti di alcuni attuali ed ex dirigenti e manager di alcune società controllate da lastminute.com, cioè BravoNext SA, BravoMeta CH SA e LMNext CH SA. Lo fa sapere la stessa società in una nota stampa aggiungendo che fra i destinatari della richiesta di provvedimenti coercitivi per una durata massima di tre mesi vi sono il CEO e il COO (vale a dire il responsabile operativo), mentre tutte le altre persone interrogate sono state rilasciate.

Inoltre, la Procura ticinese ha disposto il blocco di una parte dei fondi depositati in alcuni conti bancari delle società controllate interessate per un importo complessivo di 7 milioni di franchi svizzeri. La Società, si legge nella nota, "ha già adottato misure per garantire un’adeguata continuità di tutta la gestione quotidiana delle filiali interessate, in quanto potrebbero essere interessate da tali misure, e continua a sostenere la Procura nelle sue indagini".