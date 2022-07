Incidente in autostrada a Quinto, grave un 36enne olandese

QUINTO - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 13.20 sull'autostrada A2 in territorio di Quinto, vi è stato un incidente della circolazione stradale. Un 36enne olandese residente in Olanda circolava alla guida di una vettura in direzione Nord. Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, l'uomo è andato a urtare contro un camion con targhe polacche che in quel momento avanzava a velocità ridotta per un rallentamento del traffico. Oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i pompieri del Corpo pompieri Alta Leventina che hanno estratto dalle lamiere il conducente della vettura con l'ausilio di una pinza idraulica. Sul posto anche i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA, che hanno prestato le prime cure al 36enne e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica lo stesso ha riportato gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici del caso, la corsia autostradale interessata dall'incidente è stata temporaneamente chiuso. Sono state introdotte deviazioni puntuali del traffico sulla strada cantonale.