Locarno: Paolo Caroni non si ricandida

LOCARNO - Paolo Caroni non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali. Il vicesindaco di Locarno non intende infatti sollecitare un nuovo mandato. La decisione, come spiega il Corriere del Ticino che ha anticipato la notizia, è dovuta ad impegni professionali e politici, essendo Caroni stato eletto la scorsa primavera in Gran Consiglio.



Caroni, 48 anni, fu eletto per la prima volta in Consiglio comunale nel 2000. Nel 2008 entra in Municipio, dove, dal 2012, assume la carica di vicesindaco e capodicastero edilizia privata, pianificazione, mobilità e promovimento economico.



Il PPD, dunque, lancerà la sua sfida elettorale puntando sull’altro municipale in carica, Giuseppe Cotti. Gli azzurri intendono presentarsi con una lista civica, chiamata XLocarno, costituita dallo stesso PPD, dal movimento Montagna Viva e da indipendenti.