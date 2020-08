Il vicesindaco di Locarno Paolo Caroni nuovo presidente del Rotary Club Locarno

ASCONA – Settimana scorsa si è svolto presso l’albergo Castello Seeschloss ad Ascona il festeggiamento del passaggio delle cariche fra il Presidente uscente Nicola Cresto che ha ceduto la conduzione del Club al nuovo Presidente Paolo Caroni, vicesindaco di Locarno.

L’ Assemblea annuale ufficiale si era già svolta in giugno tramite videoconferenza online, in considerazione della situazione sanitaria. Si è così chiuso l’anno 2019-2020 caratterizzato da numerose attività che hanno subito un brusco arresto a partire da febbraio a causa delle problematiche legate al Coronavirus.

Gli incontri sono continuati nella modalità online, cosa che ci ha permesso di restare in contatto anche se solo virtualmente e di mantenere vivo il club. Il nuovo presidente Paolo Caroni ha presentato il suo programma con diverse attività di sostegno per progetti d’interesse pubblico sia internazionali e, in particolare indirizzate alle nostre realtà locali