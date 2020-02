Violenza e disagio giovanile a Locarno, "si reintroduca urgentemente il gruppo di lavoro"

LOCARNO – “Si reintroduca un gruppo operativo permanente sul disagio giovanile a Locarno”. Lo chiedono, attraverso una mozione presentata nei giorni scorsi, i consiglieri comunali Mauro Belgeri e Alberto Akai a nome del Gruppo PPD.

I mozionanti ritengono che serva “ricostituire il gremio con urgenza, anche e soprattutto perché nel frattempo le tematiche afferenti al disagio giovanile, lungi dall’essere diminuite, si sono ulteriormente incrementate nel corso degli anni”.

Del gremio operativo a costo zero (composto da circa 15 persone), facevano parte i direttori delle scuole medie, frequentate da allievi locarnesi, i presidenti delle allora ARP, educatori del servizio educativo minorile, delegati della polizia cantonale, operatori sociali dell’antenna Icaro e del servizio medico psicologico, l’operatore sociale, l’animatore del centro giovani e, non da ultimo il comandante della polizia comunale, come pure i capi dicastero responsabili di Locarno e di Losone e di Ascona.

Il GOP, lo ricordiamo, aveva quale scopo quello di affrontare la problematica legata al disagio e alle forme di violenza, con la convinzione di non poter risolvere a compartimenti stagni il fenomeno.

Ritenendo il GOP “un modello di riferimento a livello cantonale”, i consiglieri comunali chiedono “che venga ripristinato al più presto”.