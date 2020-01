Comunali di aprile, nasce "X Locarno" e il PPD si apre agli indipendenti

LOCARNO – “La lista che presenteremo alle prossime elezioni comunali si chiamerà X Locarno (PPD + Indipendenti)”. Lo ha annunciato Alberto Akai, presidente della locale sezione popolare democratica. Il presidente del PPD di Locarno ha fatto anche sapere che le liste per il Municipio e il Consiglio comunale saranno presentate in occasione dell’assemblea che si terrà martedì sera 21 gennaio al Ristorante Stella d’Italia.

La lista, ha aggiunto Akai, “sarà formata prevalentemente da aderenti al PPD, ma è pure aperta agli indipendenti. La politica comunale, a differenza di quella cantonale e federale, ha una forte impronta personale. Per questo riteniamo importante una maggiore apertura agli indipendenti e alla società civile, quella società che negli anni, in vari ambiti, sociali ed economici, ha contribuito e contribuisce tuttora allo sviluppo di Locarno”.

Una nota anche sul nome della lista e sui progetti principali sui quali il PPD intende puntare: “X Locarno è stata voluta – scrive Akai - per segnare l’importanza di una politica positiva e coesa a favore di idee e progetti e non, come spesso oggi accade, intrisa di contrapposizioni preconfezionate. Ci impegneremo a favore di giovani e meno giovani, a favore di progetti che valorizzano il nostro presente ma anche il nostro passato”.

E qui il presidente elenca una serie di cantieri aperti e futuri: scuole, casa anziani, Piazza Grande e centro storico, Castello, Collegiata Sant’Antonio, Rotonda, eccetera. Con un occhi attento a misure di carattere sociale e a una pianificazione che favorisca la creazione di spazi verdi.

La nota stampa è stata anche l’occasione per ringraziare pubblicamente il vicesindaco Paolo Caroni che ha annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alle Comunali di aprile: “Tanti sono i progetti locali e regionali alla cui realizzazione ha contribuito in maniera diretta e personale. Alla politica gridata ha sempre preferito l’impegno e i fatti, ottenendo importanti risultati”.