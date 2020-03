Coronavirus, dopo gli 800 nuovi casi infetti il Consiglio Federale si riunisce d'urgenza. E finalmente!

BERNA – A Berna è in corso una riunione di crisi del Consiglio federale. Lo scrive il Blick, citando “due fonti molto ben informate”. Ci sono voluti gli 800 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore per indurre il Governo a rendersi conto di quanto sia drammatica – non solo in Ticino! – la situazione sul fronte della pandemia. Il numero di infezioni è infatti aumentato da 800 a 2200. Dopo il Ticino, altri cantoni stanno mettendo in atto misure drastiche: Basilea e Giura hanno ristoranti, bar e negozi, eccetto alimentari e farmacie. Si può presumere che altri Cantoni seguiranno l'esempio.

La grande domanda, scrive il Blick, è: ora il governo svizzero sta anche ordinando l'arresto totale per l'intero paese? Il Consiglio federale potrebbe anche ordinare una parziale mobilitazione dell'esercito e chiudere i confini con Germania, Austria e Francia.