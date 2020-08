Mercoledì la giornata dedicata alla presidente della Deputazione Ticinese

BELLINZONA - Mercoledì 26 agosto si terrà la giornata in onore della presidente della Deputazione ticinese alle Camere federali, carica ricoperta nel 2020 dalla Consigliera agli Stati Marina Carobbio Guscetti. Quest’anno, in considerazione delle disposizioni per contrastare la pandemia di coronavirus, la tradizionale giornata della presidente avrà luogo in forma ristretta.

La Deputazione ticinese alle Camere federali ha pianificato alcune visite istituzionali nel Bellinzonese. A Sementina, sono previste le visite di un’azienda attiva nella produzione di mascherine e di una ONG, SwissLimbs, operante in Svizzera e in paesi in via di sviluppo in particolare nel campo della fornitura di protesi, nella riabilitazione orto-prostetica e nella formazione tecnica in questi ambiti.

A seguire, la Deputazione si recherà in visita presso il cantiere del campus che a Bellinzona ospiterà la nuova sede dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) e dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR), oltre ai laboratori del Neurocentro della Svizzera Italiana. La Deputazione coglierà l’occasione per approfondire gli aspetti che caratterizzano l’attività attuale di IRB e IOR – comprese le ricerche in ambito COVID19 – quali istituti di rilievo nazionale e internazionale. La giornata si concluderà con un breve incontro ufficiale in presenza delle Autorità cantonali, della Città di Bellinzona e del Comune di Lumino presso la sala del Consiglio comunale di Bellinzona.