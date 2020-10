A Novara Gobbi ha incontrato il presidente della Regione Piemonte, tra i temi anche il Covid

NOVARA - Il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha incontrato oggi a Novara il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nell’ambito della partecipazione a una conferenza intitolata «Prendiamo il treno del Green Deal, i cantieri delle grandi opere come opportunità per Piemonte – Rhône Alpes». Il Presidente del Governo ticinese ha colto l’occasione per parlare delle potenzialità di Alptransit, anche in un’ottica di protezione dell’ambiente.

A margine della conferenza è stato organizzato un incontro bilaterale tra il Presidente del Governo ticinese e quello della Regione Piemonte, Alberto Cirio. La riunione ha permesso di discutere svariati temi di interesse comune, come l’attuale situazione epidemiologica legata al nuovo coronavirus, le questioni legate alla mobilità transfrontaliera, compresa la navigazione sul Lago Maggiore e la tematica dei livelli delle sue acque, nonché la questione della gestione degli inerti.