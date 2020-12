La storica firma è arrivata alle 11.30

ROMA - È fatta! Oggi alle 11.30 è avvenuta la storica firma sul nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera, parafato nel 2015 e bloccato per varie motivazioni.

A Roma, nella sede del Ministero dell’economia e delle finanze, il viceministro all’Economia italiano Antonio Misiani e la rappresentante della segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Daniela Stoffel, hanno apposto le loro firme sul documento.

Oggi alle 16 è prevista una conferenza stampa, dove oltre a Cassis, Vitta e Gobbi sarà presente anche la stessa Stoffel, per illustrare l'accordo.

Nel frattempo, se in Ticino se ne parla, la firma sui media italiani non trova spazio. I principali siti non ne parlano, privilegiando le notizie sul Covid (con un caso di contagio da nuovo virus nelle Marche) e nemmeno i media della zona di confine stanno dedicando tempo e articoli all'accordo.