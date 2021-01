Lombardi è in lista, ora tocca all'Assemblea dire sì

LUGANO - Filippo Lombardi c'è. Confermate le voci che volevano l'ex Consigliere agli Stati in corsa per il Municipio luganese, anche se ora tocca ai partecipanti all'Assemblea sezionale di venerdì 29 gennaio decidere se accogliere i nomi proposti dalla Commissione Cerca (l'Assemblea si terrà a partire dalle 18 di venerdì prossimo nella modalità della videoconferenza e sarà trasmessa in diretta nel sito della Sezione.

Oltre al presidente dell'Ambrì (ed ex presidente del partito) figurano sulla lista provvisoria della Cerca anche Angelo Bernasconi, Bendetta Bianchetti, Nadia Ghisolfi, Lorenzo Pianezzi e Laura Tarchini, unitamente a Stefano Dias per i Verdi Liberali.

Il PPD non ha fra i candidati l'attuale municipale Angelo Jelmini. L'anno scorso ci fu polemica in quanto Nadia Ghisolfi, oggi in lista, scalzò durante l'assemblea Sara Beretta Piccoli. a causa della lista per le comunali si dimise il presidente sezionale Petralli, che voleva già portare nel lotto Lombardi ma ricevette il no della sezione. Ora, un anno dopo, rieccoci...