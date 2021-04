A Lugano partecipazione del 54%, a Bellinzona del 58%

BELLINZONA - Le prime schede di voto sono arrivate al Palasport di Bellinzona, dove avverrà lo spoglio. A causa delle misure anti Covid, esso andrà più per le lunghe rispetto a quanto si era abituati: infatti i risultati dei Comuni più grandi sono attesi per domani.

Intanto, arriva qualche dato sulla partecipazione nei comuni principali. Non molto alta, si può dire.

A Lugano pare sia stata del 54%, esattamente come a Locarno, a Mendrisio del 62%. A Bellinzona sembrerebbe essere stata più bassa rispetto a cinque anni fa, 58% (nel 2017 votò il 64% degli aventi diritto di voto).

In moltissimi Comuni tante persone hanno votato per corrispondenza, una tendenza già in atto in tutte le votazioni degli ultimi anni e rafforzata dalla pandemia. A Chiasso addirittura il 94% di chi ha votato avrebbe scelto questa modalità.