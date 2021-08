Fischi a Valenzano Rossi, la Lega: "Molinari maleducati e senza rispetto"

LUGANO – “Ieri sera in Piazza della Riforma è andata in scena l’ennesima dimostrazione, non che ve ne fosse alcun dubbio o bisogno, che i molinari farebbero meglio a cambiare città perché a Lugano la pazienza si è esaurita”. Inizia così il comunato del Gruppo Lega in consiglio comunale in merito ai fischi nei confronti della municipale Karin Valenzano Rossi in occasione dell’allocuzione del primo di agosto.

La Lega definisce “dittatoriale” l’atteggiamento avuto dai contestatori. “Oltre a non avere alcun rispetto per le istituzioni non ne hanno avuto nemmeno verso coloro che ieri sera erano in piazza per festeggiare il Natale della Patria e godersi la serata”.

Secondo il Movimento di Via Monte Boglia, chi ha fischiato ha mostrato “maleducazione e poco senso civico” e auspica “un comunicato di sostegno nei confronti della propria municipale e della festa della nostra Patria macchiata da questi gesti di disprezzo” da parte degli altri partiti in consiglio comunale.