Ex Macello, stamattina è stata sentita Karin Valenzano Rossi. Per lei domande dal legale degli autogestiti

LUGANO - È durato un paio d'ore l'interrogatorio a Karin Valenzano Rossi sui fatti relativi alla demolizione dell'ex Macello. La Municipale, sentita come imputata, si è presentata attorno alle 9.15 davanti al procuratore generale Andrea Pagani ed è stata ascoltata da lui e dall'avvocato degli autogestiti, Costantino Castelli.

La domanda attorno a cui sarebbe ruotato il tutto è stata la solita a cui da mesi si cercano risposte: ha dato ordine, quella notte, di demolire il Macello?

"In occasione dell'interrogatorio odierno l'avvicato Costantino Castelli ha potuto porre all'On. Karin Valenzano Rossi le sue numerose domande che si riferivano tutte a fatti già

chiariti dalla mia assistita nelle sue due precedenti audizioni ad eccezione di un paio di

domande su fatti non noti o non di competenza della mia mandante", ha fatto sapere il legale di Valenzano Rossi, Brunetti. "L'On. Karin Valenzano Rossi ha quindi potuto riferirsi a quanto aveva già esaurientemente dichiarato in occasione delle sue precedente verbalizzazioni. Il Procuratore Generale avv. Andrea Pagani non aveva invece altre domande da porre".

Non pare essere soddisfatto Castelli, che a La Regione ha detto come i chiarimenti richiesti sarebbero venuti meno.

Ora Pagani dovrà decidere se ci sono abbastanza indizi per promuovere un'accusa o se firmare un decreto di abbandono, ipotesi ventilata all'avvocato Brunetti.