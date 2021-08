La Lega propone al Governo tre misure per il rilancio

BELLINZONA - Oggi le delegazioni dei gruppi politici presenti in Consiglio di Stato hanno incontrato il Governo cantonale per un punto della situazione e per discutere riguardo alla ripartenza del paese.

La Lega dei Ticinesi in una nota spiega di aver "confermato la propria disponibilità di principio riguardo l'opzione di un prestito pubblico per il risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, a patto però che non vada a pesare sulle casse cantonali. La Lega rimarrà attenta che negli approfondimenti commissionali vengano tutelati gli interessi dei contribuenti ticinesi, che non devono essere chiamati a coprire gli errori dei partiti storici nella gestione della cassa".

Il Movimento di via Monte Boglia "vuole collaborare con tutte le forze politiche per impostare il rilancio economico e sociale del paese, sottoposto a forte pressione già prima della situazione legata al covid19. In particolare sottolineiamo la necessita di misure incisive per la ripartenza economica e per migliorare le condizioni quadro del Canton Ticino, tra le altre ne abbiamo individuate alcune: sgravi fiscali per le persone fisiche del ceto medio (reddito, sostanza, altre imposte e tasse), incentivi per le aziende che assumono residenti, rivendicare verso Berna una migliore perequazione intercantonale"

La nota si conclude con l'impegno a "continuare nella battaglia per difendere il Ticino avendo a cuore la difesa dei cittadini, la difesa della libertà, la difesa della proprietà privata e soprattutto la difesa del diritto ad un lavoro degnamente retribuito".