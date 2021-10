La manifestazione di ieri e le domande: "Era autorizzata solo al Mercato Coperto? E la presenza di Gehring?"

MENDRISIO - La manifestazione organizzata ieri dai sindacati a Mendrisio ha fatto parlare. Oggi arriva la prima interrogazione, rivolta al Municipio della città momò, da parte di un consigliere comunale UDF, che rimarca la presenza della Municipale Gehring.

Roberto Pellegrini, consigliere comunale UDF a Mendrisio e membro del Comitato direttivo di UDF Ticino, chiede:

"1. È vero che la manifestazione era autorizzata al Mercato Coperto?

2. Se sì perché è arrivata fino in Piazzale Roncaa? C’era il permesso del Municipio?

3. Se non era permessa la manifestazione in Piazzale Roncaa perché non è intervenuto nessuno?

4. Avete ricevuto segnalazioni da abitanti della zona?

5. Alla manifestazione era presente anche un membro del Municipio. Era presente anche in Piazzale Roncaa, davanti all’azienda?

6. Se è vero che un Municipale era presente e se è vero che non era autorizzata la manifestazione davanti all’azienda cosa ne pensa il Municipio della presenza di un membro del proprio consesso indipendentemente dal fatto che avrebbe potuto esser lì in altra veste e indipendentemente dall’autorizzazione? Si distanzia? Ritiene che questo sia un modo di lavorare serio e rispettoso dei cittadini? Non ritiene di dover rimanere imparziale?

7. Come mai è stato appeso uno striscione su una proprietà privata e la polizia non è intervenuta?".