Sindacalisti, politici e economisti alla manifestazione contro TiSin

MENDRISIO - Giangiorgio Gargantini per Unia e Giorgio Fonio per OCST, ma non solo: erano molti i nomi di spicco del mondo sindacale, politico e economico presenti alla manifestazione di questa mattina.

Per ASIB ha parlato Natalia Ferrara, deputata del PLR. Per SEV ha preso la parola la Municipale di Mendrisio Francoise Ghering.

Tra gli oratori ci sono stati anche il sindacalista Christian Marazzi e il granconsigliere socialista Ivo Durisch. A proposito del PS, c'era anche il copresidente Fabrizio Sirica, ex sindacalista Unia.

Ecco le foto di Elia Bianchi/TiPress