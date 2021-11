PSE, dai Giovani Liberali Radicali arriva un chiaro sì

LUGANO - I Giovani Liberali Radicali di Lugano dicono sì al PSE e lo fanno all'unanimità. A loro avviso, il polo non solo darà "finalmente alla Città di Lugano delle moderne e funzionali infrastrutture sportive a favore dei giovani e meno giovani del Luganese" ma permetterà di riqualificare l'area di Cornaredo "con un progetto di grande pregio architettonico e paesaggistico dalle importanti ricadute economiche e occupazionali sul territorio".

I GLRT vedono di buon occhio anche l'idea di riunire in un solo stabile l'amministrazione comunale in un solo stabile, aumentando l'efficenza e facilitando l'utenza, così come concordano con la decisione di sostituire, in centro, gli uffici con abitazioni.

La collaborazione tra pubblico e privato è vista come "un'opportunità per permettere alla città di portare avanti in tempi brevi e a costi sopportabili un grande progetto di riqualifica urbana".

Il Luganese deve recuperare un ritardo a livello di infrastrutture, sottolineano ancora i giovani liberali, decisi a impegnarsi in questa direzione. Inoltre a loro avviso i valori liberali di libertà, coesione e progresso "debbono venir rilanciati anche attraverso il sostegno alle grandi opere in favore della cultura, dello sport e della sana aggregazione intergenerazionale".